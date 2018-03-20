Посол РФ в Великобритании заявил об угрозах в адрес дипломатов в стране 

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Угрозы в адрес российских граждан, СМИ и дипломатов поступают в Великобритании. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в королевстве Александр Яковенко.
"Угрозы звучат, причем не только в отношении корреспондентов, но и дипломатов, по отношению к простым российским гражданам", — сказал он.
"Мы будем ставить вопросы перед британской стороной, будем указывать им на то, что такой тон в британской прессе и такая истерика абсолютно недопустимы, — добавил он. — Для нас важно создать максимально безопасные условия, чтобы нашим людям никто не угрожал, чтобы они находились в безопасности".