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Украинские националисты установили золотой памятник Путину в Киеве
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Украинские националисты установили золотой памятник Путину в Киеве 

Украина.ру 10 часов назад
Фото: Украина.ру
Киевские полицейские не пускают граждан России на избирательный участок, объясняя, что выполняют приказ властей. В их числе оказалась пожилая женщина по имени Наталия, пока она общалась с журналистами, неизвестный из толпы бросил в неё квашенную капусту.
При этом силовики даже не пытаются противодействовать провокациям радикалов, которые включили украинские патриотические песни и разожгли костёр в бочке для обогрева.
Пятеро парней с символикой националистической партии «Свобода» подожгли сигнальные файеры у металлического забора, которым обнесено здание посольства РФ. Более того, радикалы принесли туалетную кабинку и наклеили на неё надпись «Выборы президента Российской Федерации. Избирательная кабинка».
Митингующие установили постамент золотого цвета, изображающий действующего главу российского государства Владимира Путина в шапке-ушанке, а рядом находятся люди в костюмах ватника с бутылкой водки и медведя с балалайкой.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинские власти начали запугивать граждан России задолго до 18 марта, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в дипломатических представительствах. Когда политики поняли, что угрозы не подействовали на россиян, то объявили о физическом недопуске на избирательные участки. Дипломат уверена, что Киеву крайне не выгоден тот выбор, которые сделают граждане РФ, которые собственными глазами видят ситуацию на Украине.
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