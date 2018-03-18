Украинские националисты установили золотой памятник Путину в Киеве

Киевские полицейские не пускают граждан России на избирательный участок, объясняя, что выполняют приказ властей. В их числе оказалась пожилая женщина по имени Наталия, пока она общалась с журналистами, неизвестный из толпы бросил в неё квашенную капусту.

При этом силовики даже не пытаются противодействовать провокациям радикалов, которые включили украинские патриотические песни и разожгли костёр в бочке для обогрева.

Пятеро парней с символикой националистической партии «Свобода» подожгли сигнальные файеры у металлического забора, которым обнесено здание посольства РФ. Более того, радикалы принесли туалетную кабинку и наклеили на неё надпись «Выборы президента Российской Федерации. Избирательная кабинка».

Митингующие установили постамент золотого цвета, изображающий действующего главу российского государства Владимира Путина в шапке-ушанке, а рядом находятся люди в костюмах ватника с бутылкой водки и медведя с балалайкой.