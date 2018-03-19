Волочкова рассказала о шикарной свадьбе в Париже

Анастасия Волочкова высказалась о личной жизни. Артистка поведала о самом необычном свидании и роскошной свадьбе в столице Франции

Совсем недавно Анастасия Волочкова представила на суд общественности нового любимого мужчину. Его зовут Михаил и, по некоторой информации, он работает системным администратором в салоне красоты, который регулярно посещает балерина. Артистка абсолютно счастлива, о чем в изобилии кричат ее публикации в социальной сети Instagram.

При этом балерина не скрывает, что в ее жизни было много увлечений. Одно из них — бизнесмен Сулейман Керимов , который организовал специально для нее весьма необычное свидание. «Онприслал за мной самолет в Баку , где я играла в спектакле. Позвонил в антракте и сказал, что мы улетаем в Арабские Эмираты. Это, наверное, был единственный раз в жизни, когда я согласилась принять такое приглашение. После буквально двух встреч с этим человеком… я зашла на борт — он был уставлен корзинами разных цветов, но все белого цвета. Там даже был шпинат на пару с тертым сыром „Пармезан“ — мое любимое блюдо», — сообщила Волочкова.

Артистка не скрывает, что любит жить на широкую ногу. К примеру, ее свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным была поистине шикарной. Самое интересное, что штампы в паспортах влюбленные так и не поставили. Анастасия объяснила, что тогда ей нужно было шоу, а сейчас — семья.

"Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли…. Семь свадебных платьев сменю! Можно же помечтать!" — цитирует Анастасию Волочкову Starhit . В роли подружек невесты балерина видит своих приятельниц Яну Шевченко и Женю Машко.

Регистрацию брака Анастасия считает банальностью и формальностью. Она высказала свою точку зрения: «Если ты любишь человека, то надо с ним просто жить. Не строить иллюзий, планов. Вот сколько есть оно, это счастье, сколько ему суждено продлиться — используй любое мгновение. Каждый мужчина, с которым у меня были близкие отношения, — самый грандиозный. Ни об одном не жалею».