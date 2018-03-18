В США началась голосование на выборах президента России

Выборы для граждан России, находящихся на территории США проходят на площадках посольства РФ в Вашингтоне и трех генконсульств — в Нью-Йорке, Хьюстоне, Сиэтле.

В Вашингтоне голосование проходит в здании посольства на Висконсин авеню. В Нью-Йорке — по двум адресам (непосредственно в генконсульстве и в Бруклине ). В Хьюстоне — в генконсульстве. А также в генконсульстве в Сиэтле, в резиденции генконсула и в городе Портленде (Калифорнии). Последний участок де-факто заменяет тот, который должен был находиться на территории закрытого по решению американских властей генконсульства РФ в Сан-Франциско

Генеральное консульство России в Нью-Йорке ранее проинформировало россиян, что в день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться совместно с департаментом полиции Нью-Йорка с выставлением усиленных полицейских постов.

Днём ранее стало известно, что кафе Village в Бруклине, где должно было проходить голосование, облили краской.

Голосование на всех участках США стартовало в восемь утра по Вашингтону — в 15.00 по Москве , следом, через час, голосование начнётся в Хьюстоне. Закончится голосование в восемь вечера по местному времени, в Бруклине — в шесть.

Всего россияне получили возможность проголосовать на территории 20 городов в США.

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