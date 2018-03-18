Выборы в России менее бюрократичны, чем в ФРГ, заявил наблюдатель

Бюрократии на выборах в России меньше, чем в Германии , заявил в Саратове международный наблюдатель из ФРГ Вифрид Бергман.

"Здесь меньше бюрократии, люди приходят с паспортом и могут получить документы для голосования. В Германии процедура немного сложнее, мне надо писать в городскую администрацию и получить документ для выборов. С этим документом и с паспортом я могу идти голосовать… Это серьезная бюрократия", — сказал Бергман. Бергман на пресс-конференции в Саратове в воскресенье рассказал, что посетил в городе пять избирательных участков и остался доволен организацией выборов президента РФ.

"Нам важно, что там не сидят люди только от одной партии, есть представители разных социальных, общественных и партийных структур… Мне кажется, что все проходит очень хорошо", — добавил наблюдатель. Он отметил, что на избирательных участках говорил не только с председателями комиссий, но и c избирателями и наблюдателями.

Бергман положительно оценил проведение видеонаблюдения в РФ. "Сейчас у вас новые технологии, все снимают (на видео). В Германии такого нет… Я не могу сказать, что есть какие-либо замечания (в ходе выборов в РФ)", — сказал Бергман.