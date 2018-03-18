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На выборах в Самаре работает самая молодая комиссия
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На выборах президента работает в Самаре работает самая молодая комиссия 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Самая молодая участковая избирательная комиссия в России работает на выборах президента в Октябрьском районе Самары, средний возраст членов УИК №3045 — 20 лет, сообщила журналистам член избирательной комиссии Самарской области Светлана Симонова.
"Мы его (участок) так называем смело самым молодым в России… Средний возраст (членов) участковой комиссии порядка 20 лет", — сказала Симонова, добавив, что обычно средний возраст членов УИК составляет 40-45 лет.
По ее словам, идея создания участковой избирательной комиссии, в которой бы работали только молодые люди, возникла давно.
"В конце прошлого года возникла… такая хорошая оказия ее реализовать, поскольку тот микрорайон, бурно заселяющийся, развивающийся, там произошло перенаполнение одного из существующих участков, и возникла необходимость создать новый участок. Мы получили хороший отклик от молодежи относительно этой идеи и объявили молодежный призыв", — рассказала Симонова.
Она добавила, что количество заявок от желающих стать членами новой УИК превысило количество вакантных мест, поэтому членов комиссии пришлось отбирать на конкурсной основе. В результате были отобраны 12 молодых людей, которые прошли потом соответствующее обучение.
"Для рядового избирателя это такой определенный "разрыв шаблона", потому что мы привыкли видеть участковую комиссию в несколько ином ключе… Сегодня избиратели приходили, видели 12 молодых ребят и девушек, которые были заряжены позитивно… Я думаю, что это даже прибавило настроения нашим избирателям", — отметила член избиркома региона.
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