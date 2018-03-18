На выборах в Самаре работает самая молодая комиссия

На выборах президента работает в Самаре работает самая молодая комиссия

"Мы его (участок) так называем смело самым молодым в России… Средний возраст (членов) участковой комиссии порядка 20 лет", — сказала Симонова, добавив, что обычно средний возраст членов УИК составляет 40-45 лет. Самая молодая участковая избирательная комиссия в России работает на выборах президента в Октябрьском районе Самары , средний возраст членов УИК №3045 — 20 лет, сообщила журналистам член избирательной комиссии Самарской области Светлана Симонова.

По ее словам, идея создания участковой избирательной комиссии, в которой бы работали только молодые люди, возникла давно.

"В конце прошлого года возникла… такая хорошая оказия ее реализовать, поскольку тот микрорайон, бурно заселяющийся, развивающийся, там произошло перенаполнение одного из существующих участков, и возникла необходимость создать новый участок. Мы получили хороший отклик от молодежи относительно этой идеи и объявили молодежный призыв", — рассказала Симонова.