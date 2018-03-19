Ещё
Международный наблюдатель оценила работу избирательных участков в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный наблюдатель оценила работу избирательных участков в Дагестане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 19 мар — РИА Новости. Международный наблюдатель из Азербайджана положительно оценила работу на избирательных участках в Дагестане, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров.
"Это была международный наблюдатель из Азербайджана. Мы встретились с ней, она была на избирательных участках в Махачкале. Суждения были положительные, критики я не услышал. В целом у меня сложилось мнение, что наши коллеги достаточно неплохо оценивали работу, которую провели в Дагестане и в России в целом по подготовке к выборам президента Российской Федерации", — сказал Дибиров.
По его словам, явка на выборы в республике Дагестан после обработки всех бюллетеней составила 85,5%. Это более 1,4 миллиона избирателей.
Всего на территории Дагестана работали 1915 пунктов для голосования.
За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Путин планирует встретиться с другими кандидатами в президенты "Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь". Западные СМИ о выборах в России Зюганов и Жириновский останутся лидерами партий, считает политолог
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов399
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»317
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина183
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»175
Спасем Байкал от китайцев142
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
02:59
Спасем Байкал от китайцев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение