Международный наблюдатель оценила работу избирательных участков в Дагестане

"Это была международный наблюдатель из Азербайджана. Мы встретились с ней, она была на избирательных участках в Махачкале. Суждения были положительные, критики я не услышал. В целом у меня сложилось мнение, что наши коллеги достаточно неплохо оценивали работу, которую провели в Дагестане и в России в целом по подготовке к выборам президента Российской Федерации", — сказал Дибиров.

По его словам, явка на выборы в республике Дагестан после обработки всех бюллетеней составила 85,5%. Это более 1,4 миллиона избирателей.

Всего на территории Дагестана работали 1915 пунктов для голосования.