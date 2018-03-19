Международный наблюдатель оценила работу избирательных участков в Дагестане 

МАХАЧКАЛА, 19 мар — РИА Новости. Международный наблюдатель из Азербайджана положительно оценила работу на избирательных участках в Дагестане, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров.
"Это была международный наблюдатель из Азербайджана. Мы встретились с ней, она была на избирательных участках в Махачкале. Суждения были положительные, критики я не услышал. В целом у меня сложилось мнение, что наши коллеги достаточно неплохо оценивали работу, которую провели в Дагестане и в России в целом по подготовке к выборам президента Российской Федерации", — сказал Дибиров.
По его словам, явка на выборы в республике Дагестан после обработки всех бюллетеней составила 85,5%. Это более 1,4 миллиона избирателей.
Всего на территории Дагестана работали 1915 пунктов для голосования.
За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>