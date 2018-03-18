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Сайт Общественной палаты по наблюдению за выборами подвергся DDoS-атаке
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Сайт Общественной палаты по наблюдению за выборами подвергся DDoS-атаке 

Anti-Malware.ru 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Неизвестные киберпреступники совершили атаку DDoS на сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами президента. В результате этой кибератаки ресурс какое-то время наработал. На данный момент проблема устранена.
«Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке и временно не функционирует. Также в ближайшее время будут недоступны прямые трансляции на сайте ОП РФ и в соцсетях. Технические службы Общественной палаты РФ работают над решением проблемы», — пишет в официальном канале Telegram палата.
Вскоре после этого представители палаты сообщили об успешной нейтрализации последствий атаки, а сайт возобновил свою работу.
Это далеко не первая кибератака, направленная на выборы. В пятницу мы сообщали о взломе сайта Кубанского казачьего войска, где злоумышленники разместили дискредитирующую выборы информацию.
От лица казаков неизвестные призывали бойкотировать выборы — «Долой Путина!». Также было опубликовано сообщение от имени главы международного союза общественных объединений «Всевеликого войска Донского» Николая Козицына.
А еще ранее стало известно о дефейсе предвыборного сайта Собчак. Главная страница сайта была изменена, на ней размещен другой российский политик, отметившийся недавно как оппонент Собчак по дебатам, Владимир Жириновский.
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