Сайт Общественной палаты по наблюдению за выборами подвергся DDoS-атаке

Неизвестные киберпреступники совершили атаку DDoS на сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами президента. В результате этой кибератаки ресурс какое-то время наработал. На данный момент проблема устранена.

«Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке и временно не функционирует. Также в ближайшее время будут недоступны прямые трансляции на сайте ОП РФ и в соцсетях. Технические службы Общественной палаты РФ работают над решением проблемы», — пишет в официальном канале Telegram палата.

Вскоре после этого представители палаты сообщили об успешной нейтрализации последствий атаки, а сайт возобновил свою работу.

Это далеко не первая кибератака, направленная на выборы. В пятницу мы сообщали о взломе сайта Кубанского казачьего войска, где злоумышленники разместили дискредитирующую выборы информацию.

От лица казаков неизвестные призывали бойкотировать выборы — «Долой Путина!». Также было опубликовано сообщение от имени главы международного союза общественных объединений «Всевеликого войска Донского» Николая Козицына