Более 45 тыс. россиян уже проголосовали за рубежом на выборах президента России

"На данный момент у нас проголосовало более 45 тыс. человек, — сказал он, выразив уверенность, что эта цифра будет значительно выше. По словам дипломата, министерством иностранных дел РФ в помощь избирательным комиссиям за рубежом были направлены более 160 человек — дипломатов из центрального аппарата. "Опираемся на помощь координационных советов, взаимодействуем с Россотрудничеством и Ростуризмом", — добавил он. Более 45 тыс. граждан РФ , находящихся на данный момент за пределами страны, уже отдали свои голоса на выборах президента России. Об этом заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко в информационном центре ЦИК России. "Совместно с министерством обороны и пограничной службой нашей страны предусмотрели все необходимые меры для того, чтобы реализовать конституционное право по голосованию для тех, кто служит за рубежом на военных базах и выполняет пограничные функции", — отметил Нестеренко.