Юдашкин увидел в кандидатах в президенты много синего

«Меньше стало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены. Женщины элегантны как всегда», — поделился наблюдениями Юдашкин. Дизайнер Валентин Юдашкин заметил, что кандидаты на пост президента России стали выглядеть более стильно. Об этом он заявил на онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2018», сообщает РИА Новости

Модельера спросили, что он хотел бы изменить в кандидатах в президенты.

«Я думаю, что, наверно, все-таки политическую культуру. Потому что нужен такт, нужно уважение. Нужно уметь услышать и своих избирателей, и собеседников», — ответил он.

Юдашкин также сообщил, что участвовал в голосовании 18 марта.

По данным обработки 99 процентов бюллетеней, на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,65 процента голосов, Павел Грудинин — 11,82, Владимир Жириновский — 5,68. Ксения Собчак получила 1,66 процента, Григорий Явлинский — 1,04. За Бориса Титова проголосовали 0,75 процента, за Максима Сурайкина — 0,68, за Сергея Бабурина — 0,65.