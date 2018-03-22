Как Навальный и Собчак поссорились из-за журналистов «Радио Свобода»

Расторгуев и Павлова лишились своих рабочих мест за участие в «политической и партийной деятельности». Пользуясь статусом доверенных лиц кандидата в президенты Ксении Собчак, они подписали свыше 200 бланков направлений наблюдателей на избирательные участки. Эти документы получили сторонники Алексея Навального и 18 марта пришли с ними на избирательные участки в Кемеровской области , где проходили выборы президента России. Собчак обвинила журналистов в фальсификации документов.

«Они нарушили закон»

В преддверии выборов администрация «Радио Свобода» попросила Ксению Собчак назначить своими доверенными лицами Расторгуева и Павлову. По версии издания, его сотрудникам был необходим этот статус для беспрепятственной работы на избирательных участках в рамках съёмок фильма про выборы президента РФ.

«Сегодня (18 марта) выяснилось, что направления выписанные наблюдателям от имени Павловой и Расторгуева обнаружились в Кемеровской области. Как такое могло получиться, мы разбирались несколько часов! Итог: в ночь с пятницы на субботу журналисты подписали больше двухсот пустых бланков направлений наблюдателям», — пояснила Собчак на своей странице в Facebook. Собчак пошла навстречу и 16 марта в 19:30 Расторгуев и Павлова получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты с условием, что они будут использовать свой статус исключительно в профессиональных целях. 17 марта журналисты вылетели для съёмок в Чечню . Однако перед поездкой, без ведома Собчак, они подписали более 200 пустых бланков направлений наблюдателям. Как выяснилось позже, они действовали в интересах Алексея Навального, который из-за судимости не был допущен на выборы президента.

«Помимо нарушений договорённостей с нами, они нарушили закон, выдав наблюдателям пустые бланки за своей подписью. Недопустимо, чтобы необдуманные действия (мы надеемся, что это не провокация) стали причиной срыва наблюдения», — отметила Собчак. По словам Собчак, действия сотрудников «Радио Свобода» поставили под угрозу наблюдение за процессом голосования в Кемеровской области. Наблюдателей с бланками, подписанными Расторгуевым и Павловой, не пустили на избирательные участки «до выяснения обстоятельств».

Новость об увольнении Расторгуева и Павлова экс-кандидат в президенты РФ восприняла положительно, вновь осудив практику использования «лживых методов».

«Это были наши наблюдатели»

Вечером 18 марта ситуация с Расторгуевым и Павловым оказалась центральной темой дебатов на YouTube-канале Навальный LIVE с участием самого Навального и Собчак. Оппонент Навального сообщила, что Расторгуев «взял направления, перепечатал, вписал несуществующие бланки и выдал их людям».

«Это были наши наблюдатели. Саша Расторгуев выписывал направления нам», — заявил Навальный. Поступок журналиста Собчак назвала фальсификацией документов. Ранее в общении с ней Расторгуев признал свою ошибку и извинился. В споре с Навальным Собчак заявила, что подобные приёмы не должны использоваться в политической борьбе даже под самыми благовидными предлогами. Однако оппозиционер поддержал действия Расторгуева и не согласился с доводом Собчак.

«Мы вас позвали (наблюдателями). Мы вам давали всё, что вы хотели. Зачем же нас обманывать? Зачем подписывать за нашей спиной какие-то документы? Ну, это же фальсификация, ребят! Вы же сами против этого, а делаете тоже самое с помощью Саши Расторгуева, ставя его в такую ситуацию», — возмутилась Собчак. В ответ на упрёк Собчак в махинациях с документами Навальный сказал, что в той ситуации законность и этичность выписки направлений наблюдателям не имела значения.

Спор между двумя лидерами оппозиции перетёк во взаимные обвинения. Собчак выразила недовольство тем, что Навальный устроил саботаж выборов президента и отказался от идеи выдвинуть «единого кандидата» от либерального лагеря. Двойные стандарты

«На мой взгляд, если бы Собчак не подняла шум вокруг бланков, эти журналисты продолжили бы спокойно работать. А так «Радио Свобода» замяло скандал, прикрывшись профессиональным стандартами, которые оно даже не думает соблюдать. Журналистов уволили, и репутация этого иноагента вроде как бы спасена. Навальный же в этом скандале показал нам, что на пути к своей заветной цели он ни перед чем не остановится», — отметил в беседе с RT Данюк. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк полагает, что ситуация с фальсификацией направлений и увольнением сотрудников «Радио Свобода» ярко демонстрирует политику двойных стандартов радиостан, а поведение Навального характеризует методы, которыми он собирается руководствоваться при реализации своих амбиций.

«Мы видим, что «Радио Свобода» активно поддерживает Навального как главного лидера протестной активности в России. Оба они заинтересованы в дестабилизации внутренней ситуации. Что замышлял Навальный и «Радио Свобода», отправляя фейковых наблюдателей, — я не знаю. Возможно, планировались очередные информационные взбросы и провокации. В любом случае этот план дал осечку», — сказал Данюк. Политолог уверен, что Навальный координирует свою деятельность с организациями, связанными с США , включая «Радио Свобода». По его мнению, оппозиционер и американское СМИ вполне могли достичь неких договорённостей об использовании ресурсов Собчак без её согласия. Когда схема была раскрыта, Расторгуева и Павлову выставили «крайними».

«Я не удивлюсь, если «Радио Свобода» вскоре будет активно пиарить Собчак, а про Навального забудет. Подконтрольным США СМИ важно опираться на тех, кто способен выводить людей на улицы и раскачивать тем самым обстановку», — резюмировал Данюк. По мнению собеседника RT, в свете прошедших выборов Навальный рискует окончательно утратить своё положение в либеральном лагере. Неприкрытое стремление к единоличному лидерству в итоге может вызвать отторжение как у его сторонников, так и у сочувствующей публики.