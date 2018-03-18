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Наблюдатель из Германии рассказал о голосовании в Крыму
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Наблюдатель из Германии о голосовании в Крыму: всё прозрачно и ясно 

RT на русском 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Наблюдатель из Германии, лидер фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер в беседе с RT поделился впечатлениями о том, как проходят президентские выборы в Крыму.
«Мы посетили в Севастополе три избирательных участка — 99, 100 и 101. Были удивлены, так как, например, на 99 участке оказалось очень много людей. Я даже смотрел на часы, людям 5—7 минут приходилось ждать, чтобы зарегистрироваться и получить возможность проголосовать. Когда мы там были, более 30% уже проголосовало. Сейчас мы посетили участок 100 и 101. Там уже более 50% проголосовало. Нам была предоставлена вся информация, мы могли свободно передвигаться, разговаривать, спрашивать, а также наблюдать за регистрацией избирателей и вообще весь избирательный процесс», — рассказал он.
Маурер также отметил, что за время, проведённое на участках в Севастополе, никаких нарушений иностранными наблюдателями выявлено не было.
«Всё было прозрачно и ясно. Никаких проблем не было установлено. Сейчас мы выехали в Бахчисарай. Я сам изъявил желание побывать именно в этом городе на избирательных участках. Я знаю, что тут проживает крымско-татарское население. И, конечно, мы хотели бы иметь возможность увидеть своими глазами, как проходит избирательный процесс здесь. Что же касается Севастополя, то я сам и эксперты, которые меня сопровождают из Норвегии, и представители СМИ из Германии, удивлены, что очень много людей на улицах. Чувствуется праздничное настроение. Видно, что люди гуляют, фотографируются, сидят в кафе. Мне это немного напомнило такой весенний праздник», — добавил Маурер.
Первые избирательные участки начали свою работу на Камчатке и Чукотке, открывшись 17 марта в 23:00 мск. В настоящий момент пункты голосования работают по всей стране.
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