Китайский наблюдатель оценил ход голосования в Смоленске

Судя по проведенному опросу, люди довольны тем, как организован процесс голосования, — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД китайский политолог Пан Давэй, входящий в миссию наблюдателей из КНР , присутствующую на голосовании в Смоленской области

«Голосование, по нашей оценке, проходит спокойно, демократично — и, на наш взгляд, успешно, — подчеркнул собеседник. — Судя по проведенному нами опросу, люди довольны тем, как организован процесс голосования. Многие пожилые люди говорили, что пришли на избирательный участок, даже невзирая на состояние своего здоровья». «По нашим наблюдениям, никаких нарушений в ходе голосования в городе Смоленске не отмечено, — подчеркивает Пан Давэй, профессор, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук.

Говоря об организации работы наблюдателей, Пэн Давэй особо отметил создание Общественно-ситуационного центра под эгидой общественной палаты области и ведомства регионального уполномоченного по правам человека. В ситуационный центр можно обратиться вплоть до 20.00 — до закрытия избирательных участков.

«Таким образом, еще эффективнее проводится контроль за процессом выборов», — отмечает китайский наблюдателей.

Помимо миссии наблюдателей из Китая, в Смоленске также присутствует группа наблюдателей из Белоруссии . «В составе нашей делегации — представители трех районов, граничащих со Смоленщиной», — пояснила региональному порталу Readovka.ru представитель миссии наблюдателей СНГ, глава Лиозненского райсовета Витебской области Тамара Дриленок.