Китайский наблюдатель оценил ход голосования в Смоленске 

Судя по проведенному опросу, люди довольны тем, как организован процесс голосования, — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД китайский политолог Пан Давэй, входящий в миссию наблюдателей из КНР, присутствующую на голосовании в Смоленской области.
«По нашим наблюдениям, никаких нарушений в ходе голосования в городе Смоленске не отмечено, — подчеркивает Пан Давэй, профессор, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук.
«Голосование, по нашей оценке, проходит спокойно, демократично — и, на наш взгляд, успешно, — подчеркнул собеседник. — Судя по проведенному нами опросу, люди довольны тем, как организован процесс голосования. Многие пожилые люди говорили, что пришли на избирательный участок, даже невзирая на состояние своего здоровья».
Говоря об организации работы наблюдателей, Пэн Давэй особо отметил создание Общественно-ситуационного центра под эгидой общественной палаты области и ведомства регионального уполномоченного по правам человека. В ситуационный центр можно обратиться вплоть до 20.00 — до закрытия избирательных участков.
«Таким образом, еще эффективнее проводится контроль за процессом выборов», — отмечает китайский наблюдателей.
Помимо миссии наблюдателей из Китая, в Смоленске также присутствует группа наблюдателей из Белоруссии. «В составе нашей делегации — представители трех районов, граничащих со Смоленщиной», — пояснила региональному порталу Readovka.ru представитель миссии наблюдателей СНГ, глава Лиозненского райсовета Витебской области Тамара Дриленок.
По данным избиркома Смоленской области, по состоянию на 12.30 проголосовали 20,64% избирателей. Это в два раза выше, чем на выборах 2012 года, отмечают в избирательной комиссии региона. Самая высокая явка избирателей была зафиксирована к этому времени в Сычевском (41,79%) и Десногорском (39,08%) районах области.
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).