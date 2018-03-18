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В Подмосковье не зафиксировали нарушений на выборах
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В Подмосковье не зафиксировали нарушений на выборах 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Нарушений прав наблюдателей на участках в Подмосковье нет, все конфликтные ситуации решаются в рабочем режиме, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
"По сообщениям от мониторинговых групп и наблюдателей Общественных палат как таковых конфликтных ситуаций нет, они все разрешаются в рабочем порядке и сразу даются разъясняющие консультации. Так, чтобы нарушались права наблюдателей, такого нет", — сказала Семёнова.
Она отметила, что достаточно много консультаций даётся по вопросам нахождения избирателей в списках.
"Люди не находят себя в списках уже не первый год, несмотря на то, что прописаны и откреплялись, и должны голосовать по месту своей прописки. Но этот вопрос разрешается, на местах консультации даются вовремя", — отметила она.
Выборы президента России проходят в воскресенье, на этот пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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