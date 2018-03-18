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МВД назвало число уголовных дел с начала избирательной кампании
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МВД назвало число уголовных дел с начала избирательной кампании 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
С начала избирательной кампании на выборах президента России возбуждено 13 уголовных дел, передает РИА «Новости» заявление первого замминистра внутренних дел Александра Горового.
"С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании", — сказал Горовой.
По его словам, в 2012 году по итогам избирательной кампании на тогдашних выборах президента было возбуждено 23 уголовных дела.
Ранее посол России Анатолий Антонов заявил о провокациях на выборах президента России в США.
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