Володин объяснил цель обвинений против России по «делу Скрипаля» 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Обвинения Москвы в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля ставили задачу расколоть российское общество, но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась обратного эффекта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Если брать политическую оценку происходящего, понятно, что это вмешательство и в избирательную кампанию. Эти обвинения ставили цель подорвать доверие, расколоть общество, но произошло обратное", — сказал Володин журналистам в понедельник.
Спикер Госдумы в шутку предложил поблагодарить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за сплоченность российского общества.
"Она, действительно, была агитатором таким, мобилизующим граждан нашей страны, потому что простить ей такие обвинения … никто не может", — отметил он.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.