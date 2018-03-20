Володин объяснил цель обвинений против России по «делу Скрипаля»

"Если брать политическую оценку происходящего, понятно, что это вмешательство и в избирательную кампанию. Эти обвинения ставили цель подорвать доверие, расколоть общество, но произошло обратное", — сказал Володин журналистам в понедельник.

Спикер Госдумы в шутку предложил поблагодарить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за сплоченность российского общества.

"Она, действительно, была агитатором таким, мобилизующим граждан нашей страны, потому что простить ей такие обвинения … никто не может", — отметил он.