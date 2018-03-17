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Российский МИД рассказал о связи «дела Скрипаля» с ситуацией в Сирии
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Российский МИД рассказал о связи «дела Скрипаля» с ситуацией в Сирии 

Авторадио 17 марта 2018
Скандал, который власти Великобритании устроили в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, связан с сирийским вопросом, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру», — пояснила она в интервью телеканалу «Россия 24». Кроме того, в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», рассказала официальный представитель МИД. Наиболее вероятными источниками происхождения газа являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, уточнила Мария Захарова. Официальный Лондон бездоказательно утверждает, что Скрипалей отравили именно этим веществом. И произвели его, якобы, в России.
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