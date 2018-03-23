Песков объяснил рекордную победу Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин набрал на выборах рекордное количество голосов отчасти из-за давления Запада на Россию . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова Russia Today.

По мнению Пескова, действия западных стран консолидировали избирателей вокруг Путина. Он подчеркнул, что, столкнувшись с любым давлением, россияне «объединяются вокруг сильного лидера», и в российской истории это случалось не раз.