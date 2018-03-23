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Песков объяснил рекордную победу Путина
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Песков объяснил рекордную победу Путина 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин набрал на выборах рекордное количество голосов отчасти из-за давления Запада на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова Russia Today.
По мнению Пескова, действия западных стран консолидировали избирателей вокруг Путина. Он подчеркнул, что, столкнувшись с любым давлением, россияне «объединяются вокруг сильного лидера», и в российской истории это случалось не раз.
«<…> Поскольку когда ты видишь беспрецедентное давление, когда ты видишь сумасшествие, которое идет от некоторых стран, вы понимаете, что я имею в виду, — люди не могут смириться с этим, они сопротивляются», — пояснил представитель Кремля.
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