Около 140 избирателей проголосовали на курорте «Архыз» в КЧР

ЧЕРКЕССК , 18 марта. / ТАСС /. Около 140 избирателей из разных уголков России проголосовали на 15:00 мск на выборах президента России на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии , где в этом году впервые открыт временный избирательный участок. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре избирательной комиссии республики.

"На этот час здесь проголосовали 138 избирателей из 278, внесенных в списки. Ожидается что избиратели, работающие на курорте, будут голосовать вечером. Участок располагается в первом поселке курорта Романтике, это удобно, так как ближайший избирательный участок находится в более 10 км от курорта в одноименном поселке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, около 200 избирателей изъявили желание проголосовать по месту пребывания на другом известном горнолыжном курорте КЧР — «Домбай». Туристы и граждане, работающие здесь, но зарегистрированные в других муниципалитетах, голосуют на избирательном участке, расположенном в курортном поселке, в основном списке избирателей которого 200 человек.

На обоих курортах республики в день выборов работают фотозоны, организованные ресизбиркомом.

Второй временный участок в КЧР открыт в республиканской клинической больнице в Черкесске, мощность стационара которого до 1 тыс. человек. «На 15:40 здесь проголосовали 760 из 882 сотрудников больницы, 240 пациентов, их в списках— 405, и 15 ухаживающих», — добавили в информационном центре ресизбиркома.

По данным избиркома Карачаево-Черкесии, всего в республике заявления о включении в список избирателей по месту пребывания на выборах президента России подали более 18 тыс. человек. В КЧР избирательным правом обладают около 300 тыс. жителей республики, голосование проводится на 251 избирательном участке. На 15:00 мск проголосовали 174 тыс. 763 жителя республики, явка составила 60,15%, в 2012 году была 64,60%.