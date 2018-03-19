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В СЗФО подвели итоги выборов президента
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В СЗФО подвели итоги выборов президента 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В большинстве регионов СЗФО обработали 100 процентов протоколов, составленных по итогам выборов президента России. Как сообщила журналистам заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссиии Алла Егорова, финальная явка в Северной столице составила 63,87 процента или два миллиона 313 тысяч 458 избирателей.
В Ленобласти по предварительной информации на участки пришли от 65 до 67 процентов избирателей. В Карелии явка составила 57,2 процента, в Вологодской области — 66,2 процента. В Республике Коми свои голоса отдали 60,4 процента избирателей, в Новгородской области — 57,3 процента, в Псковской — 65,3.
В Архангельской области после обработки 81,75 процента протоколов явка составила 59,2 процента избирателей. В Мурманской области обработка бюллетеней также еще продолжается. Известно, что явка составила 66,32 процента.
В Калининградской области уже к четырем утра были обработаны протоколы всех 577 участковых избирательных комиссий. На этих участках число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования, — 799 406. В выборах приняли участие 62,3 процента избирателей. В Ненецком автономном округе обработали все протоколы, на избирательные участки пришли 63,62 процента жителей с правом голоса. По словам председателя ненецкой избирательной комиссии Георгия Попова, нарушений не выявлено.
В целом результаты голосования в СЗФО мало отличаются от общих по стране. Согласно свежим данным ЦИК, Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов россиян, Павел Грудинин (КПРФ) — 11,8 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5,66 процента, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 1,67 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") — 1,04 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,68 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,65 процента.
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