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Неизвестные в Харькове и Львове разрисовали краской автомобили российских дипломатов
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Неизвестные в Харькове и Львове разрисовали краской автомобили российских дипломатов 

ТАСС 11 часов назад
КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Злоумышленники во Львове и Харькове разрисовали автомобили с российскими дипломатическими номерами красно-черными флагами Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и надписями "Крым наш".
"Неизвестные лица нарисовали краской красно-черные флаги на автомобилях российских дипломатов. Пока неизвестно, кто и зачем это сделал", — приводит портал оперативных новостей «Варта 1» слова представителя главного управления Национальной полиции Украины Игоря Зинкевича.
В тоже время агентство «МедиаПорт» проинформировало, что на припаркованном недалеко от генерального консульства Российской Федерации в Харькове автомобиле радикалы желтым цветом написали «Крым наш».
Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины «не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах». Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов.
Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
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