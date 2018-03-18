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Путин: Мы будем думать о будущем нашей великой Родины
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Путин: Мы будем думать о будущем нашей великой Родины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Лидер президентской гонки Владимир Путин выступил на Манежной площади в Москве, где проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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