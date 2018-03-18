Республика Крым и Севастополь впервые проголосуют за президента РФ

Республике Крым и Севастополе , которые в качестве полноценные субъектов Федерации участвуют в выборах президента России, открылись 1206 и 182 избирательных участка соответственно. Об этом сообщают избирательные комиссии регионов.

В Республике Крым проголосовать смогут почти 1,5 миллиона избирателей, в Севастополе — более 300 тысяч человек. Также организованы избирательные участки для строителей Крымского моста и международного аэропорта Симферополь

Одним из первых проголосовал в здании художественной школы глава Крыма Сергей Аксенов

— Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию , — сказал он журналистам. — Сегодня всем необходимо помнить, что нужен каждый голос. Это ответственность, это гражданский долг каждого человека, это благодарность нашей стране России за мирное небо над головой. Поэтому ждем сегодня всех на избирательных участках. Наша страна будет развиваться и преодолеет все препятствия.

Аксенов не стал давать конкретных прогнозов явки на полуострове, отметив только, что она в любом случае будет очень высокой.