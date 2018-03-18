Ещё
Неизвестные в Харькове и Львове разрисовали автомобили российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные в Харькове и Львове разрисовали автомобили российских дипломатов 

Говорит Москва 12 часов назад
«Пока не известно, кто и зачем это сделал», — заявил глава Нацполиции Украины Игорь Зинкевич, передают местные СМИ.
8 марта украинские националисты заявили, что сорвут голосование в день выборов президента России на участках, организованных в диппредставительствах нашей страны на Украине. Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипучреждений «не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах». Подъезды к зданию посольства в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. Силовики пропускают только дипломатов. Аналогичные ограничения введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
Говорит Москва: последние новости
Путин на встрече в штабе анонсировал перестановки в структуре госорганов Владимир Путин побеждает на выборах президента России, набирая более 70% голосов Более половины граждан России проголосовали на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве151
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина273
Путин получил первое поздравление с победой на выборах36
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован39
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение