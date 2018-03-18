Неизвестные в Харькове и Львове разрисовали автомобили российских дипломатов 

«Пока не известно, кто и зачем это сделал», — заявил глава Нацполиции Украины Игорь Зинкевич, передают местные СМИ.
8 марта украинские националисты заявили, что сорвут голосование в день выборов президента России на участках, организованных в диппредставительствах нашей страны на Украине. Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипучреждений «не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах». Подъезды к зданию посольства в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. Силовики пропускают только дипломатов. Аналогичные ограничения введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.