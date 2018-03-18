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Избирательные участки закрылись в Приморье и ЕАО
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Избирательные участки закрылись в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Голосование на выборах президента подошло к концу в Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области, избирательные участки закрылись в 20.00 (13.00 мск), избиркомы приступили к подсчету голосов.
По данным избиркома Хабаровского края, за два часа до закрытия участков свои голоса за кандидатов отдали 59,85%, или 604,38 тыс. избирателей. В 2012 году на выборах президента страны к этому часу проголосовавших было 56,1%. Всего в крае чуть более 1 млн избирателей, передает РИА «Новости».
В Хабаровском крае на избирательных участках постарались создать максимально праздничную обстановку — проводилась акция «Народный стол — Наш выбор 27», в рамках которой прошла ярмарка товаров местных производителей, их продукцию можно было приобрести со скидкой до 30%, организованы концерты, а также можно было сфотографироваться с известными актерами и спортсменами.
Как сообщил председатель избиркома края Геннадий Накушнов, серьезных жалоб в комиссию, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет. По его словам, полиция разбирается в истории с гражданами, которые сначала пытались проникнуть на участок в качестве наблюдателей от «Яблока», но не имели предусмотренных законом документов, а потом в статусе членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ, но при этом тоже назначенных с нарушением законодательства.
В Приморье в день выборов президента РФ проголосовали чиновники, спортсмены и известные люди. Так, например, в Артеме свой голос отдал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, а в Большом Камне — глава Роснефти Игорь Сечин.
Явка в регионе на 18.00 (11.00 мск) составила 55,44%, что ниже аналогичного показателя на выборах президента в 2012 году, когда на этот час свой голос отдали 56,97%. Всего в крае зарегистрировано почти 1,5 млн избирателей.
В Еврейской автономной области на выборах к 18.00 часам проголосовали 72,74 тыс. человек, или 56,51% избирателей, в 2012 году таких было 53,92%. В облизбиркоме сообщили, что нарушений и жалоб на проведение процедуры голосования не поступало.
В 11.00 мск избирательные участки закрылись на Чукотке и Камчатке, в 12.00 мск — на Сахалине и Колыме.
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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