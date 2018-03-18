Избирательные участки закрылись в Приморье и ЕАО

Избирательные участки закрылись в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО

Голосование на выборах президента подошло к концу в Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области , избирательные участки закрылись в 20.00 (13.00 мск), избиркомы приступили к подсчету голосов.

По данным избиркома Хабаровского края, за два часа до закрытия участков свои голоса за кандидатов отдали 59,85%, или 604,38 тыс. избирателей. В 2012 году на выборах президента страны к этому часу проголосовавших было 56,1%. Всего в крае чуть более 1 млн избирателей, передает РИА «Новости»

Хабаровском крае на избирательных участках постарались создать максимально праздничную обстановку — проводилась акция «Народный стол — Наш выбор 27», в рамках которой прошла ярмарка товаров местных производителей, их продукцию можно было приобрести со скидкой до 30%, организованы концерты, а также можно было сфотографироваться с известными актерами и спортсменами.

Как сообщил председатель избиркома края Геннадий Накушнов, серьезных жалоб в комиссию, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет. По его словам, полиция разбирается в истории с гражданами, которые сначала пытались проникнуть на участок в качестве наблюдателей от «Яблока» , но не имели предусмотренных законом документов, а потом в статусе членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ , но при этом тоже назначенных с нарушением законодательства.

Игорь Сечин. В Приморье в день выборов президента РФ проголосовали чиновники, спортсмены и известные люди. Так, например, в Артеме свой голос отдал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе , а в Большом Камне — глава Роснефти

Явка в регионе на 18.00 (11.00 мск) составила 55,44%, что ниже аналогичного показателя на выборах президента в 2012 году, когда на этот час свой голос отдали 56,97%. Всего в крае зарегистрировано почти 1,5 млн избирателей.

В Еврейской автономной области на выборах к 18.00 часам проголосовали 72,74 тыс. человек, или 56,51% избирателей, в 2012 году таких было 53,92%. В облизбиркоме сообщили, что нарушений и жалоб на проведение процедуры голосования не поступало.

В 11.00 мск избирательные участки закрылись на Чукотке и Камчатке, в 12.00 мск — на Сахалине и Колыме.