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Бойкотировать выборы президента РФ на Украине предложил «Правый сектор»
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Бойкотировать выборы президента РФ на Украине предложил «Правый сектор»
Национальная Служба Новостей
12 часов назад
Комментарии
Пресс-секретарь запрещенного в
России
«Правого сектора»
Артем Скоропадский
заявил НСН, что организация стала инициатором бойкота выборов в российских посольствах на
Украине
.
Новость дополняется.
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