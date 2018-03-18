Иностранные наблюдатели уверены в законности выборов в Крыму

Иностранные наблюдатели уверены, что выборы президента России в Крыму пройдут законно

"Для нас очень важно, что мы, наконец, впервые после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, участвуем в выборах президента России… Я выражаю свою уверенность в том, что все пройдет нормально и законно… Мы хотим сами посмотреть на новшества, на технологические возможности, которые будут предоставлены вашим жителям, особенно хотим понаблюдать за процессом подсчета голосов", — сказала депутат парламента Кипра Скеви Кутра-Кукума. Иностранные наблюдатели, прибывшие в Севастополь , выразили уверенность в том, что выборы президента России в Крыму пройдут законно. Об этом они сообщили журналистам на брифинге в медиацентре города.

Представитель Левой партии Германии Андреас Маурер отметил, что иностранным наблюдателям обеспечили все условия для работы на выборах.

"Я очень рад, что с Кипра, из Франции, из других стран приехали представители. Я думаю, что интернациональное общество, Евросоюз, моя страна делают большую ошибку, особенно в этой ситуации: если на Западе думали, что выборы здесь проходят не так демократично, как это должно быть, то наше государство должно было прислать гораздо большее число наблюдателей, а они, наоборот, по указке Киева, говорят, что ехать сюда не надо, это противоречит демократическим принципам. Я должен сказать, что нам даны все возможности, нас ни в чем не ограничивают", — пояснил он.

По словам доктора юридических наук, кипрского дипломата Софоклиса Софокли , интерес Кипра к выборам российского президента большой.

"Газеты наших партий постоянно, начиная с 2014 года, информируют жителей Кипра через все трибуны, что принятое населением Севастополя и Крыма решение [о воссоединении с РФ] было законным, закономерным и правильным. Это решение народа и его надо принять, потому что Крым был, есть и будет российским", — добавил иностранный наблюдатель.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ ратифиировало Федеральным собранием. Киев отказывается признавать Крымский полуостров частью России.

В этом году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией принимают участие в выборах президента РФ.