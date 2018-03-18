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Явка избирателей на выборах в Костромской области демонстрирует сюрпризы
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Явка избирателей на выборах в Костромской области демонстрирует сюрпризы 

Kostroma.Today 7 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Активность костромичей на выборах Президента растет, узнал KOSTROMA.TODAY. По информации на 18.00, она составила 56,6 процента избирателей. Значительная часть жителей региона проголосовала в середине дня, утром на участки пришли только 9 процентов избирателей.
Главный вопрос, превысит ли в этот раз явка 2012 и 2008 годы.
Напомним, на предыдущих выборах Президента проголосовали 61,4 процента костромичей.
В 2008 г. явка была несколько больше — 63,5 процента. В принципе, за оставшиеся два часа к этим данным можно приблизиться.
Лучше всего голосует Волгореченск — там к 18 часам на участки пришли 62 процента жителей.
Отметим, что избирательные участки закроются в 20 часов.
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