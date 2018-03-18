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В ЦИК высказались о ситуации с выборами на Украине
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В ЦИК назвали гуманитарной агрессией блокировку российских дипмиссий на территории Украины 

ТАСС 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Центризбирком России считает гуманитарной агрессией блокировку ряда дипломатических представительств РФ на территории Украины в день президентских выборов. Об этом заявил в воскресенье член ЦИК Василий Лихачев.
"С утра пошла самая тревожная информация, что перекрыты подходы к российским загранучреждениями. Посольство РФ заблокировано в Киеве. Для нас совершенно очевидно — мы имеем факт гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые находятся в этот момент на территории Украины и не могут реализовать свое политическое право на голосование, активное участие в избирательной кампании", — сказал Лихачев.
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