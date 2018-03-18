«Охота на ведь»: реакция Трампа на провал Мюллера выводит на инцидент со Скрипалем

Инцидент в Солсбери развивается так же, как и антитрамповская кампания

Напомним, что Трамп выступил с очередным политическим заявлением в Twitter и заявил, что само расследование Мюллера является «охотой на ведьм», поэтому оно вообще не должно было никогда начинаться.

По словам Трампа, в этой истории не было никаких фактических оснований, поскольку она базируется на разнообразной мошеннической активности и подделанного по заказу Хиллари Клинтон и комитета Демократической партии досье. Все это было сделано для того, чтобы оказать давление на избирательную кампанию действующего американского президента.

Здесь нужно отметить, что история о мнимых связях Трампа с Россией возникла еще во время президентской компании в США и начала активно педалироваться сторонниками его основного оппонента в лице Клинтон. После победы Трампа эта кампания стала способом давления на президента США и впервые выразилась в истории с отставкой Майкла Флинна

В начале 2017 года продемократические американские СМИ начали развивать историю о переговорах между Флинном и бывшим послом РФ в США Сергеем Кисялком, после чего данному генералу пришлось уйти с поста советника американского президента по национальной безопасности, на котором тот официально пробыл всего 24 дня. Это стало антирекордом для истории США.

Антитрамповская кампания и инцидент в Солсбери имеют множество параллелей

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что это заявление связано с раскручиваемой британской стороной проблемой Скрипаля.

«Дело в том, что любое раскручивание русского следа в той или иной форме все равно бьет по Трампу. Поэтому его последний твит четко и ясно показывает одну вещь, что эта, раскручиваемая англичанами проблема Скрипаля, создала для действующего президента США большое количество дополнительных трудностей», — констатирует Васильев.

К тому же, можно убедиться, что инцидент со Скрипалем не только идет в периодической последовательности за кампанией о мнимых связях Трампа с Россией, но и копирует те методы, который в рамках нее применил политический истеблишмент США.

Это высылка дипломатов, это угроза новых санкций в отношении России, это агрессивная кампания в СМИ, которая, к тому же, выводит всю эту историю и в разряд глобальной политики. Не просто ведь так США и Великобритания вспомнили на Совбезе ООН о том, что Россия поддерживает сирийский режим, который якобы ответственен за применение химического оружия в 2013 и 2017 годах, хотя на сегодняшний день всем очевидно, что это были спланированные провокации.

Скрипаль мог иметь отношение к написанию антитрамповского досье

Все это свидетельствует о том, что Белый дом крайне чувствителен к этой истории, которая по характеру своего развития полностью совпадает с предвыборным давлением на Трампа в связи с его обвинениями о связях с Россией.

«Естественно, Трамп не может заморозить эти процессы, поэтому Госдеп США вынужден был из-за инцидента со Скрипалем ввести новые санкции в отношении России, но они официально объявлены, как ответ за действия РФ в киберпространстве с целью вмешаться в американские президентские выборы, и это чрезвычайно важно», — резюмирует Васильев.

Это показывает, что Белый дом не солидарен с Великобританией в текущей антироссийской кампании, которая связана с отравлением Скрипаля и той агрессивной деятельностью, развязанной сейчас официальным Лондоном.

«Еще нужно отметить тот важный факт, что существует информация, что упомянутое Трампом досье писалось где-то в Великобритании, а именно во внешней британской разведке MI6. Кроме того, учитывая тот факт, что Скрипаль в этой стране работал на эту структуру, то можно предположить, что он также был автором данного досье», — заключает Васильев.

Администрацию Трампа озадачил инцидент в Солсбери

По словам Владимира Сергеевича, Скрипаль вообще мог иметь отношение к написанию этого досье, поскольку ему нужно было придать «русскую специфику», которая в США и Великобритании в исполнении местных сотрудников обычно выходит чрезвычайно топорной.

«Соответственно, эта запись Трампа в Twitter показывает одну очень важную вещь, что эти слухи действительно имеют под собой определенные основании, из-за чего все эти истории являются взаимосвязанными», — констатирует Васильев.

Как считает эксперт, для России это означает то, что США в лице Трампа в ближайшее время будут оказывать сдерживающее влияние на всю эту агрессивную активность коллективного Запада, которая была инициирована Лондоном.

«Также не нужно забывать про то, что Великобритания пытается сколотить широкий антироссийский фронт, и именно это обстоятельство является истинной подоплекой инцидента со Скрипалем. Просто след здесь идет не в Россию, а в американскую компанию образца 2016 года», — резюмирует Васильев.

Так что, возможно, что это заявление Трампа является следствием закрытого доклада американской разведки.

«В рамках всего перечисленного, данный твит Трампа имеет очень большое значение, поскольку это не только попытка возложить ответственность за предвыборную кампанию на Демократическую партию США. Более того, это попытка выявить след в лице всей этой истории с тем инцидентом, который недавно случился в Солсбери», — заключает Васильев.