Более 120 нарушений выявлено на стройках Московской области с 5 по 18 марта

За две недели застройщики устранили 124 нарушения на стройках Московской области , сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор).

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 5 по 18 марта 2018 г. на строящихся объектах выявлено 343 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 124 ранее выявленных нарушения», — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Руслана Тагиева

Он отметил, что на территории региона за две недели по предписаниям инспекторов устранено 40 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 16 строительных площадок, устранено 33 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на пять объектов, а также 30 иных нарушений.