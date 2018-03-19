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Более 120 нарушений выявлено на стройках Московской области с 5 по 18 марта
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Более 120 нарушений выявлено на стройках Московской области с 5 по 18 марта 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За две недели застройщики устранили 124 нарушения на стройках Московской области, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор).
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 5 по 18 марта 2018 г. на строящихся объектах выявлено 343 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 124 ранее выявленных нарушения», — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Руслана Тагиева.
Он отметил, что на территории региона за две недели по предписаниям инспекторов устранено 40 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 16 строительных площадок, устранено 33 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на пять объектов, а также 30 иных нарушений.
За две недели инспекторским составом ведомства проведено 219 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 154 — плановых, 65 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.
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