53 сообщения о нарушениях на выборах поступило в московский избирком 

«В Московскую городскую избирательную комиссию сегодня поступило 53 обращения. Кроме жалоб есть и благодарности за работу избирательной комиссии, за четкость, внимание, добросовестность. Одно обращение подано о нарушении хода голосования, одно на бездействие избирательной комиссии, два обращения подано по размещению дополнительной информации на кандидата», -приводят слова Горбунова «РИА Новости».
Ранее член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал о фактах нарушений, зафиксированных в нескольких районах Москвы. Он рассказал, что в некоторых районах были зафиксированы случаи агитации. Люди стояли с плакатами, призывающими голосовать за одного из кандидатов.
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