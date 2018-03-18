Ещё
53 сообщения о нарушениях на выборах поступило в московский избирком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

53 сообщения о нарушениях на выборах поступило в московский избирком 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В Московскую городскую избирательную комиссию сегодня поступило 53 обращения. Кроме жалоб есть и благодарности за работу избирательной комиссии, за четкость, внимание, добросовестность. Одно обращение подано о нарушении хода голосования, одно на бездействие избирательной комиссии, два обращения подано по размещению дополнительной информации на кандидата», -приводят слова Горбунова «РИА Новости».
Ранее член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал о фактах нарушений, зафиксированных в нескольких районах Москвы. Он рассказал, что в некоторых районах были зафиксированы случаи агитации. Люди стояли с плакатами, призывающими голосовать за одного из кандидатов.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин определился с местом для голосования 18 марта Собчак заявила о готовности поддержать мирные протесты Владимир Путин рассказал о дальнейшей судьбе правительства России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве138
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина263
Путин получил первое поздравление с победой на выборах26
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине27
Актер Добронравов госпитализирован36
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение