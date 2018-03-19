Карякин проголосовал в посольстве России в Берлине

Вице-чемпион мира 2016 года Сергей Карякин рассказал, что принял участие в выборах президента России, проголосовав в посольстве России в Берлине.

«В выходной день я хорошо отдохнул и подготовился, а сегодня утром съездил проголосовал, — приводит «Газета.Ru» слова Карякина. — Хотел бы поблагодарить посольство России в Берлине: за нами прислали машину, мы заехали на территорию, сразу проголосовали и уехали; все заняло минут 15, включая общение с прессой».

Напомним, в Берлине проходит турнир претендентов, победитель которого сыграет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.