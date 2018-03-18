В СФ прокомментировали ситуацию на выборах-2018 на Украине

Препятствование для голосования на выборах президента РФ на Украине для россиян является беспрецедентным случаем и грубейшим нарушением международного права, заявила журналистам глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Ранее украинская полиция перекрыла проход к консульствам России в Одессе, Львове, Киеве, Харькове, где были открыты избирательные участки.
"Запретили гражданам России проголосовать, исполнить свой долг. Это впервые, наверное, в дипломатической международной практике такое грубейшее нарушение международного права, всех международных конвенций о права и свободах человека. Беспрецедентный случай. Это такое вызывающее неуважение к существующему международному праву", — сказала Матвиенко.
По ее словам, "это говорит о том, что ситуация в Украине деградирует, что киевские власти сегодня идут на все тяжкие, чтобы продемонстрировать свою лояльность западным партнёрам, раскручивая эту русофобскую линию, выслуживаются перед ними".
"Возможно, до конца выборов они одумаются. В любом случае мы будем поднимать по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требовать осуждения Киева, с тем чтобы поставить его на место и исполнять международное право", — заявила Матвиенко.
В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. В воскресенье полиция перекрыла улицу, на которой расположено консульство РФ в Одессе. Полиция Одессы сообщила, что поступило сообщение о минировании улицы, где находится консульство.
Ранее националисты заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.