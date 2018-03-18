В СФ прокомментировали ситуацию на выборах-2018 на Украине

"Возможно, до конца выборов они одумаются. В любом случае мы будем поднимать по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требовать осуждения Киева, с тем чтобы поставить его на место и исполнять международное право", — заявила Матвиенко.

По ее словам, "это говорит о том, что ситуация в Украине деградирует, что киевские власти сегодня идут на все тяжкие, чтобы продемонстрировать свою лояльность западным партнёрам, раскручивая эту русофобскую линию, выслуживаются перед ними".