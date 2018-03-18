Жириновский не ответил на вопрос о будущих выборах

Кандидат в президенты, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл от ответа на вопрос РИА Новости о наличии у него планов баллотироваться в президенты в дальнейшем.
"Следующих выборов не будет, поскольку мы переезжаем в Брюссель. В Брюсселе будем все находиться и командовать всей планетой Земля. Это выборы главы планеты Земля", — сказал лидер ЛДПР после своего голосования на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы.
Почему должность главы планеты Земля должна стать не избираемой, Жириновский не пояснил.
Выборы президента РФ проходят 18 марта.