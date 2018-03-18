«Скорее фейки, чем нарушения» — наблюдатели о выборах Президента РФ

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ не было допущено на данный момент серьёзных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, отмечают наблюдатели и эксперты. Сообщений о нарушениях поступает немало, но в конечном итоге большинство из них оказывается фейками, говорят они.

Серьёзные инциденты с действительными вбросами бюллетеней зафиксированы в подмосковных Люберцах и приморском Артёме. МВД сообщило, что передаёт материалы о них в Следственный комитет; в ЦИК отметили, что изучают информацию и не исключили, что результаты голосования по этим участкам могут быть признаны недействительными.

БЕЗ МАСШТАБНЫХ НАРУШЕНИЙ

Масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление россиян на президентских выборах и могли бы свидетельствовать о срыве голосования, нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании аппарата по итогам мониторинга избирательного процесса.

Аналогичная позиция и у Общественной палаты РФ.

«Пока не видно тех нарушений, которые могли бы повлиять хоть как-то, хоть в минимальной степени на результаты выборов», — сказал секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Отсутствие серьёзных нарушений фиксируют и наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил руководитель наблюдательской миссии ПА ОДКБ, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Хочу официально заявить от имени парламентской миссии ОДКБ, что президентские выборы 2018 года 18 марта в Российской Федерации идут спокойно, в соответствии с российским законодательством, плюрализм мнений полностью есть, для всех кандидатов есть равные права, для избирателей, никаких проблем нет», — сказал он.

БОЛЬШЕ ФЕЙКОВ, ЧЕМ НАРУШЕНИЙ

Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» получила порядка 150 сообщений о нарушениях при голосовании на выборах президента России, из которых подтвердились лишь 50, заявил РИА Новости член СПЧ, сопредседатель Ассоциации Александр Брод.

Эту тенденцию подтверждает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

«Продолжают нам сообщать о нарушениях… отрабатываем все сообщения, и большая часть — более 80 процентов — это сообщения фактически ложные, как сейчас говорят, фейковые», — сказал он.

Множество фейковых нарушений и фейковых жалоб на выборах выявили и наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, по их мнению, таким образом ведется организованная работа по дискредитации выборов.

У Национального общественного мониторинга (НОМ) процент подтверждённых жалоб от общего числа поступивших также не превысил 40-45 процентов, сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

ВБРОСЫ В ЛЮБЕРЦАХ И ПРИМОРЬЕ

Серьёзные нарушения с попытками вброса избирательных бюллетеней зафиксированы лишь в подмосковных Люберцах и приморском Артёме, однако и они не могут повлиять на общую картину — при самом негативном развитии событий результаты голосования будут отменены только на этих участках.

Как сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют.

В президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили, что будут добиваться уголовного преследования фальсификаторов на избирательном участке в Люберцах, если подтвердится вброс бюллетеней.

Центризбирком России анализирует ситуацию с вбросом бюллетеней в Люберцах, если он подтвердится, результаты голосования на этом избирательном участке могут быть отменены, заявил в свою очередь журналистам замглавы ЦИК Николай Булаев.

Похожая ситуация сложилась и в городе Артем Приморского края, в МВД РФ уже сообщили, что передадут материалы по обоим инцидентам в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела.

Также пришли сообщения из Дагестана о том, что избирком республики проверяет информацию о вбросах на двух избирательных участках. Две урны на них опечатаны, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Магомед Дибиров.