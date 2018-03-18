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Стала известна явка на выборах в Бурятии и Приангарье
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Стала известна явка на выборах в Бурятии и Приангарье 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Более половины избирателей Бурятии уже проголосовали выборах президента России, на 15.00 (10.00 мск) явка составляет 56,86%, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.
"Явка составила 56,86%. В 2012 году на это время явка была 45,30%. Серьезных нарушений не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.
В день выборов в республике открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.
По данным избирательной комиссии Иркутской области на 15.00, явка на выборы президента РФ в регионе составила 39,34%. На выборах президента в 2012 году к 15.00 проголосовали 35,81%.
В избирком сегодня поступила одна жалоба от представителя кандидата Григория Явлинского о том, что в Иркутске на избирательных участках параллельно с выборами президента ведется голосование за проекты программы "Формирование комфортной городской среды". По словам председателя иркутского областного избиркома Эдуарда Девицкого, жалоба рассмотрена, "члены комиссии пришли к выводу, что нарушений избирательного законодательства в данном случае нет, так как голосование за проекты проводится за пределами помещений, где проходят выборы президента".
В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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