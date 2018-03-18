Стала известна явка на выборах в Бурятии и Приангарье

"Явка составила 56,86%. В 2012 году на это время явка была 45,30%. Серьезных нарушений не зафиксировано", — сказал собеседник агентства. Более половины избирателей Бурятии уже проголосовали выборах президента России, на 15.00 (10.00 мск) явка составляет 56,86%, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский

В день выборов в республике открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.

По данным избирательной комиссии Иркутской области на 15.00, явка на выборы президента РФ в регионе составила 39,34%. На выборах президента в 2012 году к 15.00 проголосовали 35,81%.