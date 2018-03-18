Собянин проголосовал на избирательном участке в Москве

Собянин проголосовал на избирательном участке в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ на участке №90, расположенном на улице Николаева в Пресненском районе столицы, сообщает ТАСС

Взяв избирательный бюллетень и сделав в нем отметку, Собянин опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней. «С праздником! Сегодня большой день для города, для России — день выборов президента страны», — сказал мэр.

«На всех участках работают качественные системы видеонаблюдения. Спасибо и Общественной палате — практически на всех избирательных участках работают независимые наблюдатели», — отметил мэр. По его словам, в Москве открыто свыше 3,6 тысячи избирательных участков.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.