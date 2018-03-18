Чукотка и Камчатка завершили голосование на выборах президента России

На Чукотке и Камчатке завершился единый день голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.

На Чукотке зарегистрированы почти 33,5 тысячи избирателей. Несмотря на сильную пургу и 40-градусный мороз, явка на 18:00 по местному времени в регионе составила 76,34%. В некоторых селах Чукотки отмечалась 100% явка. В других населенных пунктах явка к вечеру превысила 90%.

Как рассказал РИА Новости представитель ЦИК в регионе, жалоб на выборах зарегистрировано не было. Эту информацию подтвердили и в администрации округа.

На Камчатке в 20:00 по местному времени также закрылись 194 избирательных участка. За весь избирательный день в ЦИК по региону поступила только одна жалоба от представителей КПРФ . Жалоба будет рассмотрена на заседании комиссии, но, как заверили в ЦИК по региону, на результаты выборов она не повлияет.

Явка на Камчатке составила 64%, то есть проголосовали порядка 148 тысяч жителей края.