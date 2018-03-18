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Чукотка и Камчатка завершили голосование на выборах
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Чукотка и Камчатка завершили голосование на выборах президента России 

Национальная Служба Новостей 13 часов назад
Фото: РИА Новости
На Чукотке и Камчатке завершился единый день голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.
На Чукотке зарегистрированы почти 33,5 тысячи избирателей. Несмотря на сильную пургу и 40-градусный мороз, явка на 18:00 по местному времени в регионе составила 76,34%. В некоторых селах Чукотки отмечалась 100% явка. В других населенных пунктах явка к вечеру превысила 90%.
Как рассказал РИА Новости представитель ЦИК в регионе, жалоб на выборах зарегистрировано не было. Эту информацию подтвердили и в администрации округа.
На Камчатке в 20:00 по местному времени также закрылись 194 избирательных участка. За весь избирательный день в ЦИК по региону поступила только одна жалоба от представителей КПРФ. Жалоба будет рассмотрена на заседании комиссии, но, как заверили в ЦИК по региону, на результаты выборов она не повлияет.
Явка на Камчатке составила 64%, то есть проголосовали порядка 148 тысяч жителей края.
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