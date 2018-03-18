Депутат: Безмозглыми запретами Украина добьётся разрыва дипотношений с РФ

На Украине в день выборов президента России 18 марта сотрудники Нацгвардии блокируют доступ к зданиям посольств РФ в Киеве, Харькове и Одессе. Как ранее сообщили НСН в пресс-службе диппредставительства в украинской столице, здание оцеплено с самого утра, и проголосовать на участке, расположенном в посольстве, могут только сотрудники. В СПЧ уже отреагировали на действия украинской стороны и назвали недопуск россиян на участки для голосования нарушением норм международного права.

Нацгвардия ограничила доступ к избирательному участку в посольстве РФ в Киеве В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что действия украинской стороны вызовут осуждение не только со стороны РФ, но и со стороны Запада, которому «пытается угодить» Киев.

«Безмозглые действия властей Украины в заигрывании перед заокеанскими хозяевами не знают предела. Естественно, это вызовет осуждение не только с нашей стороны, но и всего Запада. Это прямое вмешательство в наши внутренние и дела и ущемление прав граждан как российских, так и своих собственных», — подчеркнул депутат.

Ковитиди обвинила Украину в лицемерии из-за недопуска россиян к голосованию Крайней мерой, на которой может пойти Россия, по мнению Чепы, станет разрыв дипломатических отношений с Украиной. «Это (разрыв дипотношений — прим. НСН) — крайняя мера. Я думаю, что на такие действия мы должным образом прореагируем. Есть много решений, и нам надо выбирать такое действие, которое не будет мешать нам в дальнейшем. Надо подождать и посмотреть, чем это закончится. Мы знаем, как в течение короткого промежутка времени власти Украины диаметрально меняют свои решения и свое мнение по тому или ному вопросу. У властей Украины будет время одуматься», — добавил собеседник НСН.

Напомним, 16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских консульств в Киеве, Харькове, Одессе и Львове в день выборов президента РФ 18 марта «не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», сообщает ТАСС

Выборы президента России проходят 18 марта 2018 года.