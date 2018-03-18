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Ночь на вокзале: граждане России из Грузии голосуют в Гюмри
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Ночь на вокзале: граждане России из Грузии голосуют в Гюмри 

Sputnik Грузия 12 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Граждане России, проживающие на территории Грузии, голосуют на избирательном участке 8031, расположенном на территории российского консульства в армянском Гюмри, передает Sputnik Армения.
В связи с отсутствием дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, выборы президента России на территории Грузии не проводятся.
Чтобы отдать свой гражданский долг, многие граждане России из Грузии приехали в Гюмри накануне вечером и провели ночь на вокзале.
На избирательном участке No8031, ГюмриНа данный момент среди избирателей наблюдается значительная активность. На этом избирательном участке свой гражданский долг выполнил и консул РФ в Гюмри Александр Копнин, который также является председателем участковой избирательной комиссии.
Первые избиратели на избирательном участке No8031, Гюмри
"Избиратели достаточно активно приходят, мы ожидаем около двух тысяч избирателей сегодня. Это наши ожидания и предварительные оценки. Людей может быть гораздо больше, так как интерес к выборам президента России всегда высокий и явка избирателей высокая. У нас консульский округ Ширак Лори, также приезжают избиратели с территории Грузии. Могут проголосовать все граждане Российской Федерации, как постоянно проживающие на территории консульского органа, так и временно находящиеся — туристы, сотрудники диппредставительства и члены их семей", — сказал консул.
выборы логоВосемнадцатого марта в России проходят выборы президента, всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.
На пост президента России претендуют восемь человек.
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