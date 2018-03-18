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В Азербайджане россияне голосуют на выборах президента РФ
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В Азербайджане россияне активно голосуют на выборах президента РФ 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Голосование на выборах президента России проходит в Азербайджане при большой активности избирателей. Об этом сообщил в воскресенье в беседе с журналистами временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Олег Мурашев.
"Активность избирателей очень высокая. На 10:30 по местному времени (09:30 мск) проголосовало уже 340 человек. Думаю, если такая активность продолжится, число проголосовавших к концу дня будет в разы больше", — сказал Мурашев.
Корреспондент ТАСС, побывавший на избирательном участке номер 8017 в здании консульского отдела посольства, где проходит голосование, мог убедиться в высокой активности россиян. С раннего утра перед участком выстроилась длинная очередь граждан РФ, пришедших выполнить свой гражданский долг. Среди голосовавших находились и члены российской сборной по гребному спорту, приехавшие на сборы в Азербайджане. По словам главного тренера сборной Николая Спинева, проголосовать пришли около 30 спортсменов.
Среди голосовавших было много молодежи и пожилых людей. Одна из самых пожилых избирательниц — 93-летняя бабушка Екатерина, как она сама представилась, — поделилась, что ждала этого дня.
"На прошлой неделе я заболела гриппом и очень переживала, что не смогу принять участие в голосовании. Но сегодня все как рукой сняло, с радостью пришла и сделала свой выбор", — сказала она.
Безопасность в ходе голосования обеспечивают сотрудники правоохранительных органов республики. "Они выполняют свою работу хорошо", — отметил Мурашев. Он также выразил благодарность властям Азербайджана за содействие в организации выборов.
По словам временного поверенного, данные об активности избирателей посольство объявит в понедельник утром.
На территории Азербайджана в воскресенье работает один избирательный участок — в Баку. Ранее россияне могли также участвовать в досрочном голосовании в городах Шеки, Ленкорань и Гянджа.
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