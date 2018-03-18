Ещё
Выборы с акцентом: россияне в Минске пришли на участки до открытия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы с акцентом: россияне в Минске пришли на участки до открытия 

Мир24 12 часов назад
Российские граждане в Беларуси, голосующие на выборах президента страны, начали приходить на участки еще до их открытия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Минске Алексея Маскалева.
Мир24: последние новости
Кадыров проголосовал на выборах с матерью и супругой Выборы президента: «Бурановские бабушки» устроили на участке шоу Брить или не брить: усы Грудина под вопросом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве76
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина245
ЦИК: Путин лидирует на выборах1769
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение