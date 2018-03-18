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Герой Советского Союза принял участие в голосовании
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Герой Советского Союза принял участие в голосовании 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Он выразил уверенность в том, что население нашей страны сделает правильный выбор в пользу самого достойного кандидата.
Герой Советского Союза, президент Фонда поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественной Войны «Звезда» Юрий Зарудин принял участие в голосовании на выборах президента России на участке № 2770 района Раменки.
— Каждый гражданин Российской Федерации — нашей любимой Родины, — понимая важность такого события в жизни страны, должен ответственно отнестись к своему конституционному праву и выполнить свой гражданский долг — прийти на свой избирательный участок и проголосовать по зову сердца за выбранного им кандидата в президенты России, — сказал Юрий Зарудин во время голосования.
Герой Советского Союза выразил уверенность в том, что население нашей страны сделает правильный выбор в пользу самого достойного кандидата. Президент Фонда «Звезда» Юрий Зарудин, который посвятил свою жизнь защите Отечества, уверен, что избранный президент, он же — верховный главнокомандующий Вооруженных Сил России, — обеспечит обороноспособность, мир и дальнейшее развитие России.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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