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Глава Кубани вместе с семьей проголосовал на выборах президента
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Глава Кубани вместе с семьей проголосовал на выборах президента 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке, расположенном в станице Динской, откуда он родом, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Все будет хорошо!" — заверил присутствующих на избирательном участке губернатор, опустив свой бюллетень в урну для голосования. На выборы в своей родной станице Динской Кондратьев пришёл вместе со своей женой и двумя детьми.
"На Кубани принцип жизни — «Моя страна — это моя судьба». И «Моя Кубань — это тоже моя судьба». Поэтому люди приходят и голосуют. За будущее своей страны, за своё лично будущее и будущее своего края. А будущее определяется сегодня путём выбора президента страны. Какой будет президент — таким станет и будущее", — сказал журналистам Кондратьев.
Глава региона отметил высокую активность на выборах, выразив уверенность, что явка в регионе может стать максимальной.
"Потому что это жизненная позиция людей, которые здесь живут, — быть максимально активным, быть активными участниками в общественно-политической жизни своей страны", — пояснил губернатор.
В воскресенье в России проходят выборы президента.
К 10.00 мск в Краснодарском крае проголосовали 11,05% избирателей. На прошлых президентских выборах в 2012 году к этому времени свой голос отдали 7,2% человек. Активнее остальных городов региона голосует Новороссийск, к этому часу здесь свой выбор сделали 13,37% избирателей.
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