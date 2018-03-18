Глава Кубани вместе с семьей проголосовал на выборах президента

"Все будет хорошо!" — заверил присутствующих на избирательном участке губернатор, опустив свой бюллетень в урну для голосования. На выборы в своей родной станице Динской Кондратьев пришёл вместе со своей женой и двумя детьми.

"На Кубани принцип жизни — «Моя страна — это моя судьба». И «Моя Кубань — это тоже моя судьба». Поэтому люди приходят и голосуют. За будущее своей страны, за своё лично будущее и будущее своего края. А будущее определяется сегодня путём выбора президента страны. Какой будет президент — таким станет и будущее", — сказал журналистам Кондратьев.

Глава региона отметил высокую активность на выборах, выразив уверенность, что явка в регионе может стать максимальной.

"Потому что это жизненная позиция людей, которые здесь живут, — быть максимально активным, быть активными участниками в общественно-политической жизни своей страны", — пояснил губернатор.

В воскресенье в России проходят выборы президента.

К 10.00 мск в Краснодарском крае проголосовали 11,05% избирателей. На прошлых президентских выборах в 2012 году к этому времени свой голос отдали 7,2% человек. Активнее остальных городов региона голосует Новороссийск , к этому часу здесь свой выбор сделали 13,37% избирателей.

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