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На Чукотке и Камчатке закрылись избирательные участки
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На Чукотке и Камчатке закрылись избирательные участки 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Жители Чукотки и Камчатки в воскресенье завершили голосование на выборах президента РФ. Участки в этих регионах закрылись в 11.00 мск.

Пурга не помешала высокой явке

Всего на Чукотке зарегистрировано почти 33,5 тысячи избирателей.
Явка на 18.00 (09.00 мск) составила 76,34% — на 0,34 п.п. больше, чем к этому времени на выборах президента РФ в 2012 году. К вечеру 100% явки смогли достичь в шести селах округа — это Краснено, Хатырка, Ванкарем, Биллингс, Ламутское и Снежино. Еще в нескольких населенных пунктах явка превысила 90%.
Как рассказал РИА Новости представитель окружного избиркома, нарушений или жалоб на выборах в регионе не зарегистрировано, власти округа это подтверждают.
"При этом Чукотка голосовала очень активно", — рассказал собеседник. И это — несмотря на пургу и морозы. Порывы ветра в округе в воскресенье превышают 20 метров в секунду, в отдельных районах региона температура воздуха опустилась ниже отметки 40 градусов. Видимость практически нулевая, скорость движения автомобилей — менее 15 км/ч. Дорога через Анадырский лиман закрыта.

Выборы завершились на Камчатке

Голосование по выборам президента России завершилось и на Камчатке. Все 194 избирательных участка, работавших на полуострове 18 марта, закрылись ровно в 20.00. В настоящее время работники участковых избиркомов приступают к подсчёту голосов.
"Сейчас сотрудники участковых избирательных комиссий вскрывают урны и начинают вести подсчёт голосов, отданных за кандидатов. После подписания протоколов эти данные будут введены в ГАС "Выборы", — рассказала председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

Без серьезных нарушений

В краевом избиркоме сообщили, что выборы на Камчатке прошли без серьёзных нарушений. В избирком поступила только одна жалоба от партии КПРФ.
"Выборы прошли спокойно. За весь день нам поступила только одна жалоба о нарушении от партии КПРФ, которая будет рассмотрена на заседании комиссии. Но уже сейчас можно сказать, что это никак не отразится на результатах выборов", — добавила Иринина.
Она напомнила, что окончательные данные по явке избирателей на Камчатке станут известны после подсчёта всех голосов. По данным на 18.00 на Камчатке в голосовании приняли участие порядка 64% избирателей. Это около 148 тысяч жителей края. Более 6,7 тысячи человек воспользовались правом досрочного голосования.
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