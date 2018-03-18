В МИД прокомментировали препятствование голосованию россиян на Украине

"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в РЗУ", — сказала Захарова.

По ее словам, когда стало очевидно, что россияне все равно придут и проголосуют, Киев «пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки».

"Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог", — заметила Захарова.

Ранее сообщалось, что все дипломатические здания России на территории Украины в ночь на 18 марта были блокированы силовиками.