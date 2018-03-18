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Военнослужащие российской военной базы в Гюмри проголосовали на выборах президента РФ
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Военнослужащие российской военной базы в Гюмри проголосовали на выборах президента РФ 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам председателя избирательной комиссии, заместителя командира 102-й военной базы ЮВО, полковника Алексея Полюховича, в выборах примут участие около 4,5 тысяч человек.
В Армении на российской военной базе в Гюмри военнослужащие ЮВО принимают участие в выборах президента РФ.
«Это конституционный долг каждого гражданина. Это важная страница в жизни всех военнослужащих, нашего соединения, дислоцирующегося за пределами Российской Федерации. Мы, военные, в отличие от гражданского населения, делаем выбор не только президента, но и Верховного Главнокомандующего. Уверен, что сегодня мы все сделаем правильный выбор», — отметил командир 102-й военной базы ЮВО, полковник Владимир Елканов.
Вместе с тем, председатель избирательной комиссии, заместитель командира 102-й военной базы ЮВО, полковник Алексей Полюхович заявил, что в выборах примут участие около 4,5 тысяч человек.
«Мы долго готовились к этому мероприятию, провели занятия по организации выборного процесса. Все военнослужащие будут иметь возможность лично прибыть на участки и проголосовать», — отметил он.
Ранее сообщалось, что по всей России военнослужащие принимают участие в голосовании на выборах президента страны. Кроме того, ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу также проголосовал на одном из избирательных участков Подмосковья.
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