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Матвиенко надеется, что международные усилия заставят Киев допустить россиян на выборы
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Матвиенко надеется, что международные усилия заставят Киев допустить россиян на выборы 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что усилия, которые предпринимают российские ведомства и международные организации, заставят Украину допустить российских избирателей на участки для голосования на выборах президента РФ. Об этом она заявила во время голосования в Петербурге.
"Факт, когда киевские власти запретили гражданам России в Украине проголосовать, — это, наверное, впервые в дипломатической международной практике. Это грубейшее нарушение международного права
Мы очень надеемся на солидарную позицию международного сообщества, правозащитных организаций, которые требуют от украинских властей незамедлительно изменить это решение и дать возможность проголосовать. До конца выборов еще есть время — возможно, они еще одумаются", — сказала спикер Совета Федерации.
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