Матвиенко надеется, что международные усилия заставят Киев допустить россиян на выборы

"Факт, когда киевские власти запретили гражданам России в Украине проголосовать, — это, наверное, впервые в дипломатической международной практике. Это грубейшее нарушение международного права

Мы очень надеемся на солидарную позицию международного сообщества, правозащитных организаций, которые требуют от украинских властей незамедлительно изменить это решение и дать возможность проголосовать. До конца выборов еще есть время — возможно, они еще одумаются", — сказала спикер Совета Федерации.