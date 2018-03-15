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Великобритания не изменила процесс подачи документов на визы для россиян
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Великобритания не изменила процесс подачи документов на визы для россиян 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Процесс подачи и рассмотрения документов на визы для граждан России остается неизменным, сообщило в четверг посольство Великобритании в Москве.
"Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным", — говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что в прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно.
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