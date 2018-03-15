Великобритания не изменила процесс подачи документов на визы для россиян

"Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным", — говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что в прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно.